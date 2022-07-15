В ФРГ призвали к немедленному запуску «Северного потока-2»

Правительство ФРГ должно ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» для преодоления энергетического кризиса. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Правительство Германии должно наконец согласиться с нашими требованиями продлить сроки эксплуатации атомных электростанций и сделать все возможное, чтобы как можно скорее ввести в эксплуатацию "Северный поток-2"», — заявил политик.

По его словам, запуск проекта стал бы важным «коммуникативным мостом» между Россией и Германией.

Котре также призвал к незамедлительному прекращению санкций против России, подчеркнув, что они наносят больший вред Германии, чем России.