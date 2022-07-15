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6 минут назад

В Китае раскрыли обман Евросоюза Штатами из-за России

Елена Прошина

С начала Россией спецоперации на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции против РФ, испытывая при этом от них меньший ущерб, чем страны ЕС. К такому выводу пришло китайское издание Global Times.

В Китае раскрыли обман Евросоюза Штатами из-за России
Фото: ReutersReuters

В частности, журналист Сыци Цао уверен, что по мере усиления санкционного давления на Россию со стороны США и ЕС все больше становиться видна разница в потерях между ними. Вашингтон, и ранее не сильно зависевший от энергоносителей и торговли с РФ, несет совсем незначительный ущерб, а Евросоюз, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, наоборот испытывает значительные последствия, которые влияют и на производства и на обычных людей, добавил корреспондент.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван считает, что ЕС уже начал задумываться и понимать, что был «одурачен» США, провоцирующим его на постоянное введение новых ограничительных мер против России.

«Санкции Запада против России сейчас неустойчивы, поскольку обоюдоострый характер санкций становится все более очевидным. Из-за этого над всей мировой экономикой сегодня навис риск инфляции, и даже экономического спада, стагфляции», — подчеркнул Ван.

По мнению директора департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй, данное положение может привести к тому, что седьмой пакет антироссийских санкций окажется «символическим», ведь страны ЕС сейчас не могут договориться по многим его пунктам. В Global Times уверены, что эта разобщенность означает, что Европа «все яснее начинает осознавать, что понесет слишком большой ущерб, если продолжит следовать за США и ужесточать ограничения в отношении РФ».

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