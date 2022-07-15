Силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией

Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) устраивают допросы госслужащих Одессы, выясняя наличие у них родственников в России, а также их отношение к киевским властям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга.

По его словам, подозреваемых в пророссийских настроениях «задерживают и увозят в неизвестном направлении».

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заключил генерал-полковник.