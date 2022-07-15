Силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией

Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) устраивают допросы госслужащих Одессы, выясняя наличие у них родственников в России, а также их отношение к киевским властям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга.
По его словам, подозреваемых в пророссийских настроениях «задерживают и увозят в неизвестном направлении».
«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заключил генерал-полковник.
Ранее западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Как подчеркивали в Минобороны, особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан страны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.