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42 минуты назад

МО: силовики в Одессе устраивают допросы о связях с РФ. Задержанных увозят в неизвестном направлении

Ura.Ru

Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) устраивают допросы госслужащих Одессы, выясняя наличие у них родственников в России, а также их отношение к киевским властям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Силовики в Одессе устраивают допросы о связях с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», — рассказал Мизинцев в ходе брифинга.

По его словам, подозреваемых в пророссийских настроениях «задерживают и увозят в неизвестном направлении».

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заключил генерал-полковник.

Ранее западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить. Как подчеркивали в Минобороны, особый бесчеловечный цинизм Киева заключается в готовности приносить в жертву жизни мирных граждан страны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

В мире,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,НЦУО РФ,СБУ,
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