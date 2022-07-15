Алиев обвинил Россию в нарушении обещаний по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил Министерству обороны России о том, что договоренности по Карабаху должны быть выполнены. Об этом пишет Telegram-канал «Interfax Azerbaijan».

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Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений является очень сложным. По его мнению, за 1 год и 8 месяцев, которые прошли после военного конфликта в Карабахе, многие проблемы так и не были решены. В том числе, и вывод войск Армении из региона.

Глава республики рассказал, что неоднократно поднимал эту тему на встречах различного уровня, обсуждал с представителями Армении и России.

Алиев напомнил, что представители российского Минобороны обещали принять все необходимые меры к тому, чтобы армянские военнослужащие были к июню выведены из Карабаха. Он отметил, что «эта договоренность до сих пор не выполнена», при том, что на календаре «уже середина июля».