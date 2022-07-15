Из Запорожья начнут выселять пособников радикалов

Власти Запорожской области смогут выселять на территорию Украины граждан, оказывающих помощь террористам и радикалам. Об этом в комментарии для РИА Новости рассказал глава ВГА Евгений Балицкий.

Фото: ТАСС ТАСС

Он пояснил, что такие меры будут применяться в отношении тех, кто не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, но не донес эту информацию до правоохранителей.

"(Такой человек - прим. ред.) приравнивается к тому, кто совершил это преступление", - цитирует Балицкого агентство.

Он также уточнил, что это распространяется и на членов семьи, а также "других людей, кто знал и участвовал", но не проинформировал о происходящем.