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39 минут назад

Из Запорожья начнут выселять пособников радикалов

Российская Газета

Власти Запорожской области смогут выселять на территорию Украины граждан, оказывающих помощь террористам и радикалам. Об этом в комментарии для РИА Новости рассказал глава ВГА Евгений Балицкий.

Из Запорожья начнут выселять пособников радикалов
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что такие меры будут применяться в отношении тех, кто не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, но не донес эту информацию до правоохранителей.

"(Такой человек - прим. ред.) приравнивается к тому, кто совершил это преступление", - цитирует Балицкого агентство.

Он также уточнил, что это распространяется и на членов семьи, а также "других людей, кто знал и участвовал", но не проинформировал о происходящем.

Ранее Евгенией Балицким был также подписан указ о запрете использования нацистской атрибутики, проведения несогласованных публичных мероприятий и дискредитации органов власти.

В мире,Евгений Балицкий,
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