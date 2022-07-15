"Будет полный хаос": Додон о вступлении Молдавии в ЕС

«Давайте представим себе, что все-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут... У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», – заявил экс-президент.