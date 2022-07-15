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42 минуты назад

Додон назвал последствия для Молдавии от вступления в Евросоюз

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление в Европейский союз приведёт к хаосу и дестабилизации страны. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

"Будет полный хаос": Додон о вступлении Молдавии в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Додон считает, что Молдова сможет выжить как страна только в том случае, если будет стараться сохранить хорошие отношения со всеми другими странами, включая Россию.

«Давайте представим себе, что все-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут... У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», – заявил экс-президент.

Напомним, что ранее Молдавия и Украина стали официальными кандидатами на вступление в ЕС.

В мире,Игорь Додон,ЕС,
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