"Будет полный хаос": Додон о вступлении Молдавии в ЕС

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление в Европейский союз приведёт к хаосу и дестабилизации страны. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
Додон считает, что Молдова сможет выжить как страна только в том случае, если будет стараться сохранить хорошие отношения со всеми другими странами, включая Россию.
«Давайте представим себе, что все-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут... У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», – заявил экс-президент.
Напомним, что ранее Молдавия и Украина стали официальными кандидатами на вступление в ЕС.