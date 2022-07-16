Министр обороны Украины передумал захватывать юг страны

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не говорил о наступлении на юг и сборе миллионной армии, его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС.

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«Скажем так, там произошло недопонимание. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», — цитирует Резникова издание.

По словам министра, Киев не скрывает желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Но сообщения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил.

«Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал», — добавил Резников.