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20 минут назад

Министр обороны Украины передумал захватывать юг страны

Ura.Ruиещё 4

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что не говорил о наступлении на юг и сборе миллионной армии, его неправильно поняли. Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС.

Министр обороны Украины передумал захватывать юг страны
Фото: ТАССТАСС

«Скажем так, там произошло недопонимание. Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», — цитирует Резникова издание.

По словам министра, Киев не скрывает желания вернуться к границам по состоянию на 1991 год. Но сообщения о приказе отвоевать южные территории он не подтвердил.

«Мы не можем говорить о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал», — добавил Резников.

В начале июля Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовиться к штурму прибрежных районов юга страны. Он отметил, что для этого Украина уже собирает миллионную армию, оснащенную западным оружием, и разрабатывает план наступления. Подобные заявления депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией Киева. По словам парламентария, для этого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни боевого духа. Как призывался сам Резников, Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта.

В мире,Армия,Михаил Шеремет,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Госдума,
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