Илон Маск дал совет Рогозину по трудоустройству

Радиостанция «Говорит Москва» спросила Илона Маска , не поможет ли тот с трудоустройством Дмитрия Рогозина . Бизнесмен ответил ссылкой на раздачу криптовалюты.

Стоит отметить, что отправленная бизнесменом ссылка ведёт на розыгрыш криптовалюты. Раздачу проводит компания Tesla, сооснователем которой является Маск.

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин был снят с поста главы Роскосмоса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что это никак не связано с качеством работы Рогозина, и тот «получит новое место работы».