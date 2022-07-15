Илон Маск дал совет Рогозину по трудоустройству

Радиостанция «Говорит Москва» спросила Илона Маска, не поможет ли тот с трудоустройством Дмитрия Рогозина. Бизнесмен ответил ссылкой на раздачу криптовалюты.
«Есть вариант. Не упусти его», – также добавил Илон Маск.
Стоит отметить, что отправленная бизнесменом ссылка ведёт на розыгрыш криптовалюты. Раздачу проводит компания Tesla, сооснователем которой является Маск.
Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин был снят с поста главы Роскосмоса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что это никак не связано с качеством работы Рогозина, и тот «получит новое место работы».