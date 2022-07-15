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36 минут назад

Илон Маск дал совет Рогозину по трудоустройству

Елена Прошина

Радиостанция «Говорит Москва» спросила Илона Маска, не поможет ли тот с трудоустройством Дмитрия Рогозина. Бизнесмен ответил ссылкой на раздачу криптовалюты.

Илон Маск дал совет Рогозину по трудоустройству
Фото: ReutersReuters

«Есть вариант. Не упусти его», – также добавил Илон Маск.

Стоит отметить, что отправленная бизнесменом ссылка ведёт на розыгрыш криптовалюты. Раздачу проводит компания Tesla, сооснователем которой является Маск.

Рогозин опубликовал видеообращение после увольнения из "Роскосмоса"

Напомним, что ранее Дмитрий Рогозин был снят с поста главы Роскосмоса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что это никак не связано с качеством работы Рогозина, и тот «получит новое место работы».

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