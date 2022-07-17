Глава МВД ФРГ предупредила о протестах в стране

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.

Фото: © EPA-EFE/ANDREAS GORA/POOL © EPA-EFE/ANDREAS GORA/POOL

"Конечно, существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему", - заявила она в воскресенье газете Handelsblatt.

Видео дня

При этом Фезер добавила, что популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз.

"Они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль", - подчеркнула глава МВД Германии.

Однако органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за экстремистскими элементами.

"Мы готовы в том числе к возможным новым акциям протеста", - заверила министр.

В свою очередь представитель партии "зеленых" Константин фон Нотц отметил, что видит угрозы для внутренней безопасности страны.

"Следует опасаться, что правые популисты также будут использовать этот социальный кризис для собственной агитации", - сказал он.

На этом фоне солидарность и социальная сплоченность, по его мнению, будут очень важны в ближайшие недели и месяцы.

Член входящей в правительство Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер считает, что ФРГ, "вероятно, столкнется с величайшим социальным испытанием в послевоенной истории". Он заявил, что "даже не хочет представлять, что это может означать для внутреннего спокойствия общества и для безопасности всех жителей". По словам Фидлера, следует ожидать роста политически мотивированной преступности.