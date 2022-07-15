МИД Великобритании вызвал российского посла из-за смерти британца в ДНР

Российский посол Андрей Келин вызван в МИД Великобритании в связи со смертью британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Отмечается, что ведомство вызвало Келина, чтобы «выразить глубокую обеспокоенность» из-за сообщений о гибели британского гражданина. Российский посол встретится с высокопоставленным сотрудником британского дипведомства Тимом Барроу, который попросит Россию прояснить статус, в котором находился Ури.