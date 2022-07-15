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45 минут назад

Лиз Трасс прокомментировала смерть британца Пола Ури в ДНР

Илья Родин

МИД Великобритании пригласил посла России в Лондоне Андрея Келина для обсуждения вопроса о смерти британского подданного Пола Ури в ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Лиз Трасс прокомментировала смерть британца Пола Ури в ДНР
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что во время встречи представители британского МИД выразили российскому послу «глубокую озабоченность сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену».

Глава ведомства Лиз Трасс заявила, что Россия якобы должна понести «полную ответственность» за гибель волонтера. По ее словам, Ури «занимался гуманитарной работой и не был наемником», сообщает ТАСС.

Представители МИД отметили, что обсуждают внезапную смерть британца с киевскими властями, находятся в постоянном контакте с семьей волонтера.

Лондон обратился к Москве после смерти британца Пола Ури

Напомним, гражданин Великобритании Пол Ури попал в плен в апреле 2022 года. В ДНР его обвинили в наемничестве, «осуществлении руководства боевыми операциями, рекрутировании и обучении других наемников для вооруженных формирований Украины».

В мире,Андрей Келин,
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