Лондон обратился к Москве после смерти британца Пола Ури

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в Донецкой Народной Республике (ДНР) Пола Ури. Об этом со ссылкой на МИД Великобритании пишет ТАСС.

Сегодня омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о смерти британского наемника Пола Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике. Она отметила, что у гражданина Великобритании было выявлено несколько хронических заболеваний, которые стали причиной смерти. Кроме того, по ее словам, Ури испытывал стресс из-за того, что на родине его судьбой не интересовались на власти, ни международные организации, ни СМИ.