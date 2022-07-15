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25 минут назад

Лондон обратился к Москве за разъяснениями по поводу смерти британца в ДНР

Мария Иванова

Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в Донецкой Народной Республике (ДНР) Пола Ури. Об этом со ссылкой на МИД Великобритании пишет ТАСС.

Лондон обратился к Москве после смерти британца Пола Ури
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила о смерти британского наемника Пола Ури, который находился в плену в Донецкой Народной Республике. Она отметила, что у гражданина Великобритании было выявлено несколько хронических заболеваний, которые стали причиной смерти. Кроме того, по ее словам, Ури испытывал стресс из-за того, что на родине его судьбой не интересовались на власти, ни международные организации, ни СМИ.

Раскрыта причина смерти плененного в ДНР британского наемника

«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями», - заявили в дипломатическом ведомстве Великобритании.

При этом в британском МИДе назвали Пола Ури «гуманитарным работником на Украине» и проинформировали, что обсуждают эту тему с украинскими властями и поддерживают контакты с семьей погибшего.

В мире,Дарья Морозова,
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