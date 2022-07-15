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38 минут назад

Названа средняя продолжительность жизни солдата ВСУ на Донбассе

Алиса Селезнёва

Средняя продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток. Такую статистику опубликовало «Военное обозрение» на основе показаний украинских пленных и данных, полученных из документов погибших украинских силовиков.

Так, отмечается, что с момента призыва солдат ВСУ сначала от одной до трех недель находится на сборном пункте, где проходит минимальное обучение. После этого он попадает на передовую, где среднее время его жизни составляет от 12 до 13 суток.

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Отмечается, что продолжительность жизни зависит от конкретного участка фронта. Так, к примеру, меньше всего солдат живет в Северодонецке, Лисичанске и Северске - от 5 до 6 суток. В районе Артемовска и Соледара — от 8 до 9 дней, а под Угледаром — около месяца.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев не разглашает данные о потерях ВСУ, поскольку они являются государственной тайной. По ее словам, враг не должен знать эти цифры и использовать в собственных целях.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что ВСУ теряют в боях порядка 20 тысяч человек ежемесячно. Огромные потери вынуждают прибегать к изощренным методам призыва. Украинским мужчинам вручают повестки в магазинах, на детских площадках и пляжах и даже в церквях.

В мире,Армия,Видео,Анна Маляр,
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