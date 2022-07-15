Будапешт заявил о «сценарии защиты» 150 тысяч венгров на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть «сценарий защиты» 150 тысяч венгров украинского Закарпатья. Об этом он рассказал в интервью Index.

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«В нашей стране подготовлены сценарии ЧП, вывод венгерских военных из-под охраны границы отчасти об этом», - сказал министр.

Он отметил, что в интересах Венгрии, чтобы «на востоке скорее установился мир».

«Тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для спасения и защиты 150 тысяч живущих в Закарпатье венгров. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст для нас большую угрозу безопасности», - подчеркнул глава МИД.

Сийярто заявил, что страна продолжает проводить политику, направленную на сведение к минимуму риска конфликтов. По его словам, в ЕС приняли уже достаточно санкций, теперь Запад должен сосредоточиться на том, как добиться прекращения огня и заключения мира.

Министр добавил, что у Венгрии нет разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским - «просто разные интересы».

«Он украинец, а мы представляем интересы Венгрии. В чем украинский интерес? Вовлечь в этот конфликт как можно больше стран, хотя бы за счет поставок оружия. В наших интересах оставаться в стороне от этого конфликта», - заключил он.

Ранее Сийярто критиковал новый закон об украинском гражданстве, внесенный Зеленским в Раду в 2021 году.

Закон устанавливает для украинцев со вторым паспортом запрет на членство в политических партиях, избирательных комиссиях, на работу в системе правосудия, на доступ к гостайне и вводит другие ограничения.