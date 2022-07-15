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16 минут назад

Каллас утверждена премьер-министром Эстонии

Алиса Селезнёва

Новая правящая коалиция Эстонии утвердила Каю Каллас премьер-министром страны. Об этом пишет Reuters.

Каллас утверждена премьер-министром Эстонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 июля Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию на фоне разногласий в коалиции ее Партии реформ и Центристской партии.

Сегодня Кая Каллас была вновь утверждена на пост премьер-министра страны. За ее кандидатуру проголосовали депутаты парламента Эстонии. Члены формируемого ею нового кабинета министров должны принять присягу 18 июля.

В ходе своего выступления в парламенте Калласс отметила, что у Эстонии много друзей в мире, но есть и враг, пишет РИА Новости.

«У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад», - заявила она.

Она также выразила уверенность, что именно из-за России произошел резкий рост цен на энергоносители.

В мире,Кая Каллас,
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