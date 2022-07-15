Каллас утверждена премьер-министром Эстонии

Новая правящая коалиция Эстонии утвердила Каю Каллас премьер-министром страны. Об этом пишет Reuters.
14 июля Кая Каллас объявила об отставке по собственному желанию на фоне разногласий в коалиции ее Партии реформ и Центристской партии.
Сегодня Кая Каллас была вновь утверждена на пост премьер-министра страны. За ее кандидатуру проголосовали депутаты парламента Эстонии. Члены формируемого ею нового кабинета министров должны принять присягу 18 июля.
В ходе своего выступления в парламенте Калласс отметила, что у Эстонии много друзей в мире, но есть и враг, пишет РИА Новости.
«У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад», - заявила она.
Она также выразила уверенность, что именно из-за России произошел резкий рост цен на энергоносители.