Глава ЦРУ внезапно прибыл в Ереван

Утром в пятницу, 15 июля, в Армению прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на неназванные источники.
О визите Бернса заранее не сообщалось. По данным агентства, глава ЦРУ прибыл в страну всего на несколько часов.
Источники «Sputnik Армения» заявили, что у него было запланировано несколько встреч «на высоком уровне».
Бернс в прошлом - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам и американский посол в России.
На посту замглавы Госдепа Бернс занимался вопросами Южного Кавказа и Нагорного Карабаха.