Глава ЦРУ внезапно прибыл в Ереван

Утром в пятницу, 15 июля, в Армению прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на неназванные источники.

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О визите Бернса заранее не сообщалось. По данным агентства, глава ЦРУ прибыл в страну всего на несколько часов.

Источники «Sputnik Армения» заявили, что у него было запланировано несколько встреч «на высоком уровне».

Бернс в прошлом - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам и американский посол в России.