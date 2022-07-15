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1 час назад

Стали известны подробности жизни убийцы Синдзо Абэ

Алиса Селезнёва

Дядя убийцы экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ рассказал подробности жизни 41-летнего Тэцуя Ямагами. По словам родственника, мужчина пытался покончить с собой во время службы в военно-морских силах самообороны в 2005 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По его словам, после того как в 1984 году покончил жизнь самоубийством его отец, мать Тэцуя вступила в религиозную организацию «Церковь объединения». Женщина пожертвовала туда 100 млн иен (примерно $1 млн в то время, - прим.), выручивших от продажи земли и недвижимости и от страховки после смерти мужа. В начале 2002 году мать объявила себя банкротом.

По мнению Ямагами, эти пожертвования и банкротство разрушили его будущее, т.к. он не смог поступить в престижный университет. Вместо этого Тэцуй записался в военно-морские силы самообороны Японии. В 2005 году он совершил попытку самоубийства, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.

Раскрыты новые подробности об убийце Синдзо Абэ

На допросах сам Ямагами признался в ненависти к организации. Перед покушением он обстрелял здание в Наре, имеющее отношение к ней. Кроме того, он считает Абэ связанным с «Церковью объединения», а его деда – бывшего премьера Нобусукэ Киси – виновником появления этой организации в Японии.

Напомним, 8 июля Тэцуй Ямагами смертельно ранил Синдзо Абэ во время его выступления на предвыборном митинге. Политик получил ранения в шею и грудь. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.

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