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29 минут назад

Проданную за 12 тысяч долларов гроздь винограда показали на видео

Денис Фьючин

В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 12 тысяч долларов (1,4 миллиона иен). Соответствующее видео распространяют новостные Telegram-каналы.

Стоимость виноградин сорта «рубиновый романтический» (Ruby Roman) побила на этот раз рекорд, ведь еще пять лет назад цена не превышала 5 тысяч долларов.

Ruby Roman стали выводить в Японии в середине 1990-х годов. Его возделывали в префектуре Исикава. Зарегистрирован новый сорт был в 2007 году. Его отличием является цвет мякоти и размер ягод – примерно 3 сантиметра в диаметре. Вес одной ягоды может достигать 20 граммов.

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