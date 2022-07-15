В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 12 тысяч долларов (1,4 миллиона иен). Соответствующее видео распространяют новостные Telegram-каналы.

Стоимость виноградин сорта «рубиновый романтический» (Ruby Roman) побила на этот раз рекорд, ведь еще пять лет назад цена не превышала 5 тысяч долларов.