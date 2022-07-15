В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 12 тысяч долларов (1,4 миллиона иен). Соответствующее видео распространяют новостные Telegram-каналы.
Стоимость виноградин сорта «рубиновый романтический» (Ruby Roman) побила на этот раз рекорд, ведь еще пять лет назад цена не превышала 5 тысяч долларов.
Ruby Roman стали выводить в Японии в середине 1990-х годов. Его возделывали в префектуре Исикава. Зарегистрирован новый сорт был в 2007 году. Его отличием является цвет мякоти и размер ягод – примерно 3 сантиметра в диаметре. Вес одной ягоды может достигать 20 граммов.