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30 минут назад

Орбан назвал санкции ЕС против России «выстрелом себе в легкие»

Алиса Селезнёва

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и даже более того - вредными для самой Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие», - сказал Орбан, добавив, что экономика ЕС теперь «везде задыхается».

Премьер Венгрии считает, что в ближайшие месяцы в ЕС начнется экономический спад.

Медведев похвалил премьера Венгрии Орбана за отказ от эмбарго на российские энергоносители

Также Орбан заявил, что в результате украинского кризиса «Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает».

«Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой», - подчеркнул он.

В рамках шестого пакета санкций ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу. Полное эмбарго не удалось согласовать из-за позиции Венгрии, в итоге ограничения страны не коснулись.

Также из-за Венгрии Евросоюз отказался от санкций против патриарха Кирилла.

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