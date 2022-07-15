Орбан назвал санкции ЕС против России «выстрелом себе в легкие»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и даже более того - вредными для самой Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции Kossuth.

«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие», - сказал Орбан, добавив, что экономика ЕС теперь «везде задыхается».

Премьер Венгрии считает, что в ближайшие месяцы в ЕС начнется экономический спад.

Также Орбан заявил, что в результате украинского кризиса «Китай выиграет, Америка не проиграет, а Европа пострадает».

«Будут страны, где не будет газа, и будут страны, где цена будет очень высокой», - подчеркнул он.

В рамках шестого пакета санкций ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу. Полное эмбарго не удалось согласовать из-за позиции Венгрии, в итоге ограничения страны не коснулись.