Пока вы спали: еще одна громкая отставка в ЕС и сигнал Будапешта Киеву

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Евросоюз планирует седьмой пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза возобновили работу по согласованию седьмого пакета санкций против России. Ожидается, что с его помощью будут устранены лазейки по нарушению уже принятых рестрикций, а также введен запрет на российское золото. Об этом пишут «Известия».

При этом венгерский фактор заставил Евросоюз не только ввести частичное нефтяное эмбарго, но и отложить идею о газовом бойкоте России. Также осведомленные источники отмечают, что в новом документе будут содержаться упоминания о транзите грузов в Калининград и, возможно, снятие санкций с некоторых граждан России.

Венгрия готовится защищаться от Киева и Брюсселя

Будапешт усиливает боеготовность армии и ввел энергетическое ЧП с запретом вывоза из страны топлива, вплоть до дров. Таким образом венгерские власти сигнализируют Киеву и Брюсселю о том, что готовы защищать интересы страны, отмечает «Взгляд».

Министр обороны Салаи-Бобровнички отнес к «беспрецедентным вызовам» ситуацию на Украине, а в самой Венгрии все чаще звучат мнения о том, что власти должны постараться взять под контроль Закарпатье, чтобы защитить живущих там венгров. Введение же ЧП, по мнению экспертов, говорит о том, что Будапешт хочет предотвратить принятие седьмого пакета санкций против России, если он будет затрагивать энергетическую сферу.

Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз по странам Евросоюза и еврозоне

Еврокомиссия в своем летнем макропрогнозе пересмотрела темпы роста экономик стран ЕС. По новым данным, в зоне евро экономика должна вырасти в 2022 и 2023 годах на 2,6% и 1,4% (вместо 2,7% и 2,3%) соответственно, пишет «Коммерсант».

При этом инфляция, по данным Еврокомиссии, может достигнуть пика в третьем квартале этого года, а на следующий год прогноз повышен с 3,2% до 4,6% для всех стран ЕС и с 2,7% до 4% для зоны евро. В ЕК также предупредили, что повышение цен на газ может привести к стагфляции, а ослабление цен на энергоносители, наоборот, снизит инфляционное давление.

Италия столкнулась с правительственным кризисом

В Брюсселе отметили, что Евросоюз «с обеспокоенным изумлением» следит за ростом политической нестабильности в Италии, где накануне премьер-министр Марио Драги объявил о своем уходе в отставку. С чем связано это решение, разбирался «Коммерсант».

Издание напомнило, что заявлению Драги предшествовали серьезные разногласия внутри правящей коалиции. У правительства возникло недопонимание с «Движением 5 звезд», которое отказалось поддержать пакет экономической помощи семьям и компаниям в размере €23 млрд. Согласовать позиции не удалось, и Драги дал понять, что для него «не существует правительства без «Движения 5 звезд». Однако президент Италии отказался принять прошение премьер-министра об отставке.

Китайские производители люксовых машин нацелились на Россию

На российский рынок планирует выйти китайский премиальный бренд Voyah, принадлежащий компании Dongfeng, а также самый именитый автобренд из КНР — Hongqi. При этом ставка сделана на седаны и кроссоверы, в том числе и электрические, пишут «Известия».