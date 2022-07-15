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54 минуты назад

В МИД Китая США назвали «империей лжи»

Мария Иванова

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США «империей лжи». Об этом он написал в Твиттере.

Чжао сопроводил свой пост мемом о «лжи США». На картинке сказано, что США лгали в 1999 году о Югославии, в 2003-м - об Ираке, в 2011 году - о Ливии, в 2018-м - о Сирии.

«Они лгали. Соединенные Штаты - империя лжи», - написал дипломат.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что внутри США в последние годы была создана «настоящая империя лжи», которая распространилась на другие страны.

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Он назвал Штаты великой страной и «системообразующей державой», партнеры которой «не только безропотно и покорно поддакивают, <…> но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила». Поэтому весь западный блок, сформированный США, «и есть та самая империя лжи», заявил Путин.

Среди обманов США президент называл обещание, что НАТО не будет приближаться к границам России «ни на один дюйм».

«Повторю: обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули», - отмечал он.

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