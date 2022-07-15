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27 минут назад

В Чили выловили «предвестника катастроф» — сельдяного короля

Никита Бородкин

Рыбаки выловили у берегов Чили выловили сельдяного короля длинной почти 6 метров. Как сообщает «МК», необычный улов попался жителям города Арика.

В Чили выловили «предвестника катастроф»
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Вылов ремень-рыбы считается предвестником катастроф во многих культурах. Обычно он живет на большой глубине и не попадается в сети. Считается, что из-за движения тектонических плит, штормов, изменения течений или болезни рыбы поднимаются на поверхность.

Как отметил директор Геонаучной сети Чили Кристобаль Муньос, для Чили этот вид нехарактерен. По его словам, самые вероятные причины его появления — это шторм, при котором образуются сильные глубинные течения. Рыба теряет ориентацию и поднимается на поверхность, где течение слабее.

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Поверья о том, что сельдяной король является предвестником катастроф, появились еще в Древней Японии. Муньос рассказал, что после появления этого вида в разных странах были подобные совпадения. Так, в Мексике через десять дней после поимки рыбы произошло сильное землетрясение. Аналогичный случай произошел и на Аляске.

Ученый подчеркнул, что все эти районы находятся в «огненном кольце», а потому подвержены периодическим землетрясениям. Несмотря на неверие ученых в подобное «предзнаменование», эксперты изучат причины всплытия сельдяного короля.

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