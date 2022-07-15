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41 минуту назад

Bloomberg: у ЕС нет средств на помощь Украине

Мария Иванова

Из-за серьезных проблем в экономике, возникших в Евросоюзе, на помощь Украине будет отправлено лишь менее 1 млрд евро вместо 9 млрд евро. Об этом пишет Ura.Ru со ссылкой на Bloomberg.

«Громкая помощь Украине, которую ЕС обещал в мае, похоже, отодвигается на второй план, поскольку блок сталкивается с перспективой серьезных экономических проблем. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 млрд евро в качестве экстренных кредитов, но пока ЕС удалось договориться только о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели», – говорится в материале.

Ранее первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Совет ЕС утвердил кредит Украине в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи. Он отметил, что экономика Украины «остро нуждается в краткосрочном финансировании» и ЕС готов ей в этом помочь.

В свою очередь, советник президента Украины Олег Устенко заявил, что для покрытия дефицита бюджета стране требуется ежемесячно $9 млрд. По его словам, без соответствующей поддержки Украине будет «практически невозможно» выжить.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас подтвердил, что Украина получила $1,7 млрд финансовой помощи. Он уточнил, что помощь поступила из средств, предоставленных США. Речь идет о дополнении к $1,3 млрд, предоставленных в конце июня и также выделенных США.

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