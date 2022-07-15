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1 час назад

В Запорожье украинских военных обвинили в поджоге пшеницы

Алиса Селезнёва

В администрации Запорожской области заявили, что украинские военные поджигают местные поля с пшеницей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Запорожье украинских военных обвинили в поджоге пшеницы
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Боевики Зеленского, также, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей», - заявил член совета администрации Владимир Рогов.

По его словам, речь идет о полях, расположенных на линии боевого разграничения.

В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»

Рогов добавил, что сейчас в Запорожской области собирают урожай, который оказался на 12-13 процентов больше, чем обычно.

Ранее в поджоге полей с пшеницей украинскую армию обвинил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, поля поджигают с вертолетов на линии разграничения.

В мире,Кирилл Стремоусов,Владимир Рогов,
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