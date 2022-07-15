Пятиметрового сельдяного короля показали на видео в Чили

В Чили рыбаки выловили огромного сельдяного короля. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео с пятиметровой рыбой.

Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба обитает на глубине, их редко можно встретить на поверхности. Обычно это происходит в период размножения или гибели глубоководного обитателя по естественным причинам. Некоторые предполагают, что сельдяные короли могут являться предвестниками цунами. Однако ученые эту точку зрения отвергают.