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1 час назад

Скончалась первая жена Дональда Трампа Ивана

Газета.Ru

Ивана Трамп, первая супруга бывшего президента США Дональда Трампа, умерла в Нью-Йорке на 74-м году жизни.

1/16 Ивана Трамп и Дональд Трамп в Ньйю-Йорке, 1982 год
Фото: Sonia Moskowitz/Getty Images
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2/16 Ивана Трамп, 1989 год
Фото: Globe Photos/Global Look Press
3/16 Ивана Трамп с другом и бывшим членом сборной Чехии по лыжным гонкам Джорджем Сыроваткой на горнолыжном курорте Джей Пик, штат Вирджиния, 4 марта 2000 год
Фото: Jon-Pierre Lasseigne/AP
4/16 Дональд Трамп и Ивана Трамп, 2001 год
Фото: Global Look Press
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5/16 Ивана Трамп представляет свой роман «Жажда любви» на книжной ярмарке во Франкфурте, Германия, 1994 год
Фото: Global Look Press
6/16 Ивана Трамп, 1987 год
Фото: AP
7/16 Дональд Трамп и Ивана Трамп на яхте Trump Princess в Нью-Йорке, 1988 год
Фото: Marty Lederhandler/AP
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8/16 Ивана Трамп с актерами из бродвейского мюзикла «Встреть меня в Сент-Луисе», переодетыми в пасхальных кроликов возле отеля «Плаза» в Нью-Йорке, 15 апреля 1990 года
Фото: Frankie Ziths/AP
9/16 Ивана Трамп с дочерью Иваной (слева), сыном Эриком (крайний справа) и супругом, итальянским бизнесменом Риккардо Маццуккелли, 1993 год
Фото: AP
10/16 Ивана Трамп во время показа весенне-летней коллекции прет-а-порте Тьерри Мюглера в Париже, 1991 год
Фото: Remy De La Mauviniere/AP
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11/16 Ивана Трамп и Дональд Трамп возле яхты Trump Princess в Нью-Йорке, 1988 год
Фото: Marty Lederhandler/AP
12/16 Ивана Трамп принимает первую бутылку вина Beaujolais Nouveau 1990 года от Жан-Жака Пиньяра, мэра Вильфранша, представляющего регион Божоле во Франции, 15 ноября 1990 года
Фото: Osamu Honda/AP
13/16 Модель Эстель Лефебюр, дизайнер Тьери Мюглер и Ивана Трамп (слева направо) во время недели моды в Париже, 1990-е
Фото: Foc Kan/WireImage/Getty Images
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14/16 Ивана Трамп с дочерью Иванкой Трамп
Фото: Global Look Press
15/16 Ивана Трамп объявляет о новой «итальянской диете» для поддержания здоровья и борьбы с лишним весом в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, 2018 год
Фото: Evan Agostini/AP
16/16 Ивана Трамп на благотворительном вечере, 2017 год
Фото: Evan Agostini/AP

«Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — написал Трамп в своей социальной сети.

Ивана Зельничкова-Трамп родилась в 1949 году в Чехословакии в семье электрика и телефонистки. С детства занималась лыжным спортом. В возрасте 21 года снялась в детском телесериале.

В 70-х переехала в Канаду, а в 1976 году познакомилась с Дональдом Трампом. Спустя год они обвенчались. Брак с будущим президентом стал для нее вторым и продлился 15 лет. Именно она дала мужу прозвище «The Donald».

В 1992 году супруги развелись — как писала пресса, на почве измен Дональда Трампа. По данным «The New York Times, Ивана Трамп получила 14 миллионов долларов, особняк и квартиру. Тем не менее она признавалась, что «чувствовала себя оскорбленной».

После развода Ивана занималась модным бизнесом, вкладывала деньги в хорватские медиа и писала книги. Она еще дважды побывала замужем, оба брака продержались недолго

В мире,Фото,Дональд Трамп,
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