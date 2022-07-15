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33 минуты назад

В КНДР ответили на осуждение Украиной признания ДНР и ЛНР

Деловая газета "Взгляд"

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что у властей в Киеве нет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), поскольку Украина ранее «поддерживала незаконные действия США».

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]. Мы продолжим укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и выстраивают отношения с нами исходя из принципов равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение ведомства.

Под «враждебной политикой» подразумевается в том числе поддержка санкций из-за ракетно-ядерной программы.

Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Напомним, в среду в среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.

В мире,Видео,Денис Пушилин,
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