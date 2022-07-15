В КНДР ответили на осуждение Украиной признания ДНР и ЛНР

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к Пхеньяну]. Мы продолжим укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и выстраивают отношения с нами исходя из принципов равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение ведомства.