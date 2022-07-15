Президент Шри-Ланки ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Об этом заявил спикер парламента республики Махинда Япа Абеивардена, пишет РИА Новости.
«Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки с 14 июля», - процитировал заявление Абеивардену ланкийский новостной портал Adaderana.
Также спикер парламента в ходе пресс-конференции в Коломбо добавил, что с этого момента в стране начинается процесс выборов нового главы государства. Он пообещал, что выборы будут «максимально прозрачными».
До выборов обязанности президента в соответствии с Конституцией будет исполнять премьер-министр, пишет News 1st.
Ранее внешний долг Шри-Ланки достиг $51 млрд и в апреле правительство объявило дефолт. Обнищали тысячи людей, в стране произошел экономический и политический коллапс. В итоге многотысячные протесты охватили столицу острова.
9 июля протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец президента. Ранения в ходе стычек получили не менее 40 человек. Глава государства был эвакуирован. СМИ сообщали, что его самолет покинул остров. Лидеры основных политических партий республики созвали экстренное заседание, на котором потребовали от президента республики уйти в отставку.