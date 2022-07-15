Президент Шри-Ланки ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Об этом заявил спикер парламента республики Махинда Япа Абеивардена, пишет РИА Новости.

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«Готабая Раджапакса официально ушел с поста президента Шри-Ланки с 14 июля», - процитировал заявление Абеивардену ланкийский новостной портал Adaderana.

Также спикер парламента в ходе пресс-конференции в Коломбо добавил, что с этого момента в стране начинается процесс выборов нового главы государства. Он пообещал, что выборы будут «максимально прозрачными».

До выборов обязанности президента в соответствии с Конституцией будет исполнять премьер-министр, пишет News 1st.

Ранее внешний долг Шри-Ланки достиг $51 млрд и в апреле правительство объявило дефолт. Обнищали тысячи людей, в стране произошел экономический и политический коллапс. В итоге многотысячные протесты охватили столицу острова.