Болгар возмутили иностранные наемники на Украине

«Очередной лживый соросоидный отморозок. Слава России! Смерть бандеровцам и проплаченным западным наемникам», — негативно высказывается один из пользователей. Вслед за ним, еще один читатель высказывается о том, что именно такие наемники несут ответственность за многочисленные жертвы, разрушения, страдания и убийства. «Убирайся из чужой страны, тебе там нечего делать», — подытоживает он. «Шведская сволочь, вы вряд ли вернетесь живыми в свою страну», — в свою очередь говорит еще один пользователь сайта.