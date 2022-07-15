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16 минут назад

Болгар возмутили иностранные наемники на Украине

Ura.Ru

Читателей болгарского издания Блитц возмутили иностранные наемники на Украине. Свое мнение они высказали под материалом, где вышедший из тюрьмы швед рассказал, как он поехал наемником на Украину.

Болгар возмутили иностранные наемники на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередной лживый соросоидный отморозок. Слава России! Смерть бандеровцам и проплаченным западным наемникам», — негативно высказывается один из пользователей. Вслед за ним, еще один читатель высказывается о том, что именно такие наемники несут ответственность за многочисленные жертвы, разрушения, страдания и убийства. «Убирайся из чужой страны, тебе там нечего делать», — подытоживает он. «Шведская сволочь, вы вряд ли вернетесь живыми в свою страну», — в свою очередь говорит еще один пользователь сайта.

Ранее читатели болгарского издания Блитц предрекли безоговорочную капитуляцию Киева и Зеленского. Свое мнение они высказали под материалом, в котором описываются сценарии возможного завершения конфликта на Украине. «Сценарий только один. Братский русский народ освобождает оккупированных американцами киевских фашистов», — пишут болгары.

Американские наемники попали в плен на Украине

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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