Шольцу предрекли отставку из-за энергетического кризиса в Германии

Берлин сталкивается с кризисом на фоне серьезной зависимости Германии от российского газа и нефти, сообщает The Telegraph.
Как считает обозреватель издания Дэниель Джонсон, власти страны всерьез призывают граждан к нормированию энергии на фоне приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 1» в связи с проведением ремонтных работ.
«Немецкая общественность и их правительство в панике по поводу того, что будет дальше. Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю. Если это так, то Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов, когда экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до шести миллионов рабочих мест окажется под угрозой», — пишет издание.
Из-за этого в политическом пространстве Германии начался поиск виновных в том, что страна пошла по пути отказа от ядерной энергетики и впала в полную зависимость от России.
«Репутация [экс-канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают [главу правительства Германии] Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность <…> Даже обычно послушная пресса не может игнорировать вопиющее лицемерие элиты», — пишет Джонсон.
По его мнению, в подобных условиях канцлер Шольц и его партнеры по правящей коалиции готовы «бросить Украину под автобус», чтобы спасти собственное положение. К тому же общественная поддержка Киева в Германии уже снизилась на фоне перспектив нормирования энергии из-за санкционной политики в отношении России.