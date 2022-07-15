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47 минут назад

Названы место и даты проведения следующего саммита G7

ТК «Звезда»

Власти Японии официально определились с местом проведения саммита G7 в следующем году. Решено, что главы «Большой семерки» встретятся в Хиросиме.

Названы место и даты проведения следующего саммита G7
Фото: G7, TwitterG7, Twitter

Соответствующее решение принял нынешний премьер-министр страны Восходящего солнца Фумио Кисида, чья семья из этого города. Саммит пройдет с 19 по 23 мая, пишет РИА Новости.

В конце июня члены «Семерки» на встрече в Германии определились с дальнейшей стратегией в отношении России и Китая. Москва отныне - главная угроза НАТО, а Китай, по словам его генсека Йенса Столтенберга, бросает вызов мировой безопасности и стремится подорвать мировой порядок. Кроме того, члены группы договорились всемерно поддерживать Украину.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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