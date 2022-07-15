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10 минут назад

Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

BFM.RUиещё 3

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку, его официальное заявление об этом получено. Об этом объявил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена, передает ТАСС. «Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — сказал спикер. Абеивардена продемонстрировал заявление об уходе с поста главы государства, подписанное Раджапаксой. Документ был направлен 14 июля вечером из Сингапура через посольство Шри-Ланки.

Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку
Фото: ReutersReuters

Парламент страны сообщил, что соберется на срочное заседание 16 июля в связи с отставкой президента.

Готабая Раджапакса покинул островное государство и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов в Коломбо с требованием его отставки, которые вспыхнули с новой силой на острове 9 июля. В четверг он вылетел в Сингапур. В Коломбо 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства и премьера Ранила Викрамасингхе. В ходе беспорядков пострадали более 100 человек. Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в стране из-за экономического кризиса.

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