Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку, его официальное заявление об этом получено. Об этом объявил спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена, передает ТАСС . «Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — сказал спикер. Абеивардена продемонстрировал заявление об уходе с поста главы государства, подписанное Раджапаксой. Документ был направлен 14 июля вечером из Сингапура через посольство Шри-Ланки.

Готабая Раджапакса покинул островное государство и укрылся на Мальдивах в ночь на среду после массовых протестов в Коломбо с требованием его отставки, которые вспыхнули с новой силой на острове 9 июля. В четверг он вылетел в Сингапур. В Коломбо 9 июля протестующие захватили резиденции главы государства и премьера Ранила Викрамасингхе. В ходе беспорядков пострадали более 100 человек. Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в стране из-за экономического кризиса.