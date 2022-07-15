Google займется поддержкой военной почты армии США

Армия США взяла на вооружение Google Workspace в качестве альтернативного варианта электронной почты для военнослужащих младшего ранга, которые не попали в программу Army 365, работающую на базе продуктов Microsoft. Об этом сообщает C4ISRNET.

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По данным издания, из-за перехода Минобороны США на Army 365 без электронной почты остались почти 250 тыс. военнослужащих, звание которых ниже капрала - электронная почта и аккаунт в домене amry.mil им оказался не положен. Старая почта на домене mail.mil больше не работает, мало того, аккаунты многих младших военнослужащих оказались удалены. Именно для них решили воспользоваться сервисом Google.

Издание отмечает, что в ноябре 2021 года Google Workspace получил авторизацию FedRAMP High, стандарт безопасности для защиты наиболее конфиденциальной несекретной информации федерального правительства в средах облачных вычислений. Кроме того, Google получила авторизацию Impact Level 4 или IL4 от DISA, что позволяет работать с контролируемой несекретной информацией в сервисах Google Cloud.