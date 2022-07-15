В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
48 минут назад

Google займется поддержкой военной почты армии США

Газета.Ru

Армия США взяла на вооружение Google Workspace в качестве альтернативного варианта электронной почты для военнослужащих младшего ранга, которые не попали в программу Army 365, работающую на базе продуктов Microsoft. Об этом сообщает C4ISRNET.

Google займется поддержкой военной почты армии США
Фото: ReutersReuters

По данным издания, из-за перехода Минобороны США на Army 365 без электронной почты остались почти 250 тыс. военнослужащих, звание которых ниже капрала - электронная почта и аккаунт в домене amry.mil им оказался не положен. Старая почта на домене mail.mil больше не работает, мало того, аккаунты многих младших военнослужащих оказались удалены. Именно для них решили воспользоваться сервисом Google.

Издание отмечает, что в ноябре 2021 года Google Workspace получил авторизацию FedRAMP High, стандарт безопасности для защиты наиболее конфиденциальной несекретной информации федерального правительства в средах облачных вычислений. Кроме того, Google получила авторизацию Impact Level 4 или IL4 от DISA, что позволяет работать с контролируемой несекретной информацией в сервисах Google Cloud.

Ранее сообщалось, что американский оборонный концерн Northrop Grumman до конца года проведет испытания прототипа боевого лазера с постепенным увеличением мощности. Отмечается, что работы по созданию прототипа обошлись Пентагону в $72 млн. Сами лазеры будут иметь "несколько оборонных применений", в частности, они смогут отслеживать и фокусировать энергию на движущейся цели, что позволит применять их в системах противоракетной обороны.

В мире,Google,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители