В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

В Киеве собрались «перевоспитать» главу Сербии за слова о Путине

Ura.Ruиещё 4

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о рооссисйкой спецоперации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз.

В Киеве собрались «перевоспитать» главу Сербии за слова о Путине
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.

Ранее Вучич заявил, что, если Запад не примет предложение президента РФ Владимира Путина по спецоперации на Украине, в мире начнется ад. По мнению сербского лидера, весь западный мир ведет войну против русских через украинцев. «Это почти мировой конфликт», — отметил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения республик Донбасса от геноцида.

В мире,Александр Вучич,Алексей Гончаренко,Владимир Путин,Верховная Рада,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители