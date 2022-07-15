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6 минут назад

Президент Бразилии предложил способ завершить конфликт на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.

Президент Бразилии нашел решение конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.

Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.

«Решение вопроса ... Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять», – добавил бразильский президент.

Напомним, выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов состоятся в октябре.

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Сейчас в опросах лидирует экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он может одержать победу уже в первом туре, шансы Болсонару на переизбрание минимальны.

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