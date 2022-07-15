Трамп принял решение о выборах 2024 года

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил американскому изданию Intelligencer — New York, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение», — сказал политик.

Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших выборах президента США.

«Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать», — сказал бывший глава Белого дома.

Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся предстоящей осенью.