Трамп принял решение о выборах 2024 года

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил американскому изданию Intelligencer — New York, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.
«Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение», — сказал политик.
Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших выборах президента США.
«Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать», — сказал бывший глава Белого дома.
Он дал понять, что сейчас решает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся предстоящей осенью.
Ранее Трамп заявил, что не допустил бы военного конфликта на Украине, если бы итоги президентских выборов 2020 года завершились его победой. По словам Трампа, США смогли бы достичь с Россией договоренностей, впрочем, и это бы не потребовалось, потому что «ничего бы попросту не произошло».