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13 минут назад

Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине

Елена Прошина

Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что знает, как завершить конфликт на Украине, сообщает CNN Brasil.

Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, он представит свои предложения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, с которым собирается провести телефонные переговоры на следующей неделе.

«Я скажу ему своё мнение, что я думаю. Решение этой проблемы. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил президент Бразилии.

В качестве примера глава государства назвал Фолклендскую войну между Британией и Аргентиной, в которой Буэнос-Айрес потерпел поражение. Однако, страна по-прежнему считает Фолклендские острова своей территорией.

Разговор Болсонару с Зеленским запланирован на 18 июля. Как отметил бразильский лидер, глава Украины обратился к нему первым и он сразу согласился на этот звонок.

До сих пор президент Бразилии занимал нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Украины, так как страна надеется вести дела с Москвой.

Ранее Болсонару заявил, что поставки дизеля из РФ могут начаться в ближайшие пару месяцев. Уже существуют определенные договоренности.

В мире,Владимир Зеленский,
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