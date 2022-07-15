Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине

Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что знает, как завершить конфликт на Украине, сообщает CNN Brasil.

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По словам главы государства, он представит свои предложения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, с которым собирается провести телефонные переговоры на следующей неделе.

«Я скажу ему своё мнение, что я думаю. Решение этой проблемы. Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил президент Бразилии.

В качестве примера глава государства назвал Фолклендскую войну между Британией и Аргентиной, в которой Буэнос-Айрес потерпел поражение. Однако, страна по-прежнему считает Фолклендские острова своей территорией.

Разговор Болсонару с Зеленским запланирован на 18 июля. Как отметил бразильский лидер, глава Украины обратился к нему первым и он сразу согласился на этот звонок.

До сих пор президент Бразилии занимал нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Украины, так как страна надеется вести дела с Москвой.