Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве в четверг, 14 июля, опубликовало официальное предупреждение. Сотрудники дипмиссии призвали своих граждан не въезжать на территорию Украины. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломаты также дали рекомендации тем американцам, кто в настоящее время находится на украинской территории. Они посоветовали им «немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно».

В посольстве порекомендовали соотечественникам всячески избегать больших собраний и мероприятий «в любой точке Украины, включая ее западные регионы».

Кроме того, сотрудники дипмиссии опубликовали на сайте инструкции по поведению в чрезвычайных обстоятельствах. Они рассказали, как поступать в случае ракетных и артиллерийских обстрелов.

По их оценке, на Украине сложилась очень сложная, нестабильная ситуация, которая в любой момент может стать еще хуже.