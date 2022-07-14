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16 минут назад

Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Илья Родин

Посольство США в Киеве в четверг, 14 июля, опубликовало официальное предупреждение. Сотрудники дипмиссии призвали своих граждан не въезжать на территорию Украины. Об этом пишет ТАСС.

Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Фото: ReutersReuters

Дипломаты также дали рекомендации тем американцам, кто в настоящее время находится на украинской территории. Они посоветовали им «немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно».

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В посольстве порекомендовали соотечественникам всячески избегать больших собраний и мероприятий «в любой точке Украины, включая ее западные регионы».

Кроме того, сотрудники дипмиссии опубликовали на сайте инструкции по поведению в чрезвычайных обстоятельствах. Они рассказали, как поступать в случае ракетных и артиллерийских обстрелов.

По их оценке, на Украине сложилась очень сложная, нестабильная ситуация, которая в любой момент может стать еще хуже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила американским дипломатам, что Вашингтон на постоянной основе направляет Киеву вооружения и военную технику. Их использование, по ее мнению, «провоцирует продление конфликта и гибель людей».

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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