Трамп сообщил о смерти своей бывшей жены

«Мне очень грустно сообщать всем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она гордилась ими также, как и мы гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — написал Трамп.