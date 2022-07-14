Трамп сообщил о смерти своей бывшей жены

Бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth сообщил, что его первая супруга Ивана скончалась на 74-м году жизни. Женщину нашли мертвой в ее квартире на Манхэттене, передает ABC News.
«Мне очень грустно сообщать всем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела великую и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она гордилась ими также, как и мы гордились ею. Покойся с миром, Ивана!» — написал Трамп.
Известно, что вызов в полицию на адрес первой жены экс-президента США поступил в 12:40 по местному времени.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, диагностировали у Трамп остановку сердца. Ничего подозрительного в ее смерти они не нашли.
Напомним, что Ивана вышла замуж за Трампа в 1977 году. Их брак продержался 15 лет. На развод Ивану толкнула интрижка мужа с фотомоделью Марлой Мейплс. В ходе судебных тяжб первой жене экс-президента США удалось отобрать у супруга значительно большую сумму, чем предусматривал их брачный контракт. По приблизительным оценкам, общая сумма составила около 40 миллионов долларов.