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35 минут назад

Nikkei прогнозирует дефицит палладия и титана в Японии из-за санкций против России

Газета.Ruиещё 1

Кризис на Украине, антироссийские санкции и проблемы в логистике стали причиной возможного дефицита палладия и титана в Японии, пишет газета Nikkei.

В Японии обеспокоились нехваткой редких металлов из РФ из-за санкций
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

В издании отмечают, что палладий и титан не запрещены к экспорту из России в страны Запада - однако японские компании опасаются внезапного запрета экспорта этих металлов на фоне других санкций. Японские корпорации Kawasaki Heavy Industries и Toho Titanium сделали первые шаги в подготовке к этому сценарию: первая фирма начала искать альтернативные источники титана, а вторая - увеличивать производство титана для производства самолетов в Саудовской Аравии.

Один из производителей литийионных аккумуляторов Envision AESC Group обратился с просьбой к своим поставщикам повысить цены. Россия производит 6% лития, 40% палладия и занимает значительную долю мирового производства титана.

Ранее США решили не поднимать пошлины на российские палладий, никель и титан.

В мире,Санкции,Япония и Россия,
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