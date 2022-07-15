В Японии обеспокоились нехваткой редких металлов из РФ из-за санкций

В издании отмечают, что палладий и титан не запрещены к экспорту из России в страны Запада - однако японские компании опасаются внезапного запрета экспорта этих металлов на фоне других санкций. Японские корпорации Kawasaki Heavy Industries и Toho Titanium сделали первые шаги в подготовке к этому сценарию: первая фирма начала искать альтернативные источники титана, а вторая - увеличивать производство титана для производства самолетов в Саудовской Аравии.