Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

В посольство России в Бразилии пришла посылка с неизвестным содержимым. Ее уничтожили взрывотехники. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипмиссии.

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Отмечается, что российские дипломаты не стали самостоятельно вскрывать посылку с «неясным содержимым». Они вызвали специалистов соответствующих служб.

Прибывшие по вызову сотрудников дипмиссии взрывотехники «осуществили контролируемый подрыв». После этого сохранившееся содержимое посылки было передано полиции для изучения.

Источник уточнил, что инцидент не повлиял на деятельность посольства. Она «продолжается в нормальном режиме».

Официального сообщения о происшествии не последовало, добавляет РЕН ТВ.