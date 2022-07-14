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41 минуту назад

Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

Илья Родин

В посольство России в Бразилии пришла посылка с неизвестным содержимым. Ее уничтожили взрывотехники. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипмиссии.

Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что российские дипломаты не стали самостоятельно вскрывать посылку с «неясным содержимым». Они вызвали специалистов соответствующих служб.

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Прибывшие по вызову сотрудников дипмиссии взрывотехники «осуществили контролируемый подрыв». После этого сохранившееся содержимое посылки было передано полиции для изучения.

Источник уточнил, что инцидент не повлиял на деятельность посольства. Она «продолжается в нормальном режиме».

Официального сообщения о происшествии не последовало, добавляет РЕН ТВ.

В начале марта на почту российского посольства в Австралии поступили конверты с неизвестным порошком белого цвета. Сотрудники дипмиссии сразу же вызвали представителей силовых структур и экстренные службы, сообщает газета «Известия».

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