Лукашенко рассказал о «потере Украины» задолго до спецоперации

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — сказал Лукашенко в Витебске на открытии фестиваля «Славянский базар».