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18 минут назад

Лукашенко рассказал о «потере Украины» задолго до спецоперации

Ura.Ru

Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала спецоперации РФ, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о «потере Украины» задолго до спецоперации
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — сказал Лукашенко в Витебске на открытии фестиваля «Славянский базар».

Выступление белорусского лидера транслировал телеканал «Беларусь 1».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Запад обещал оказывать военную помощь Киеву. Однако в июле стало известно, что только десять стран Евросоюза поддержали Украину в полном объеме.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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