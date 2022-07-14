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36 минут назад

Стала известна причина отставки Марио Драги

Елена Прошина

Премьер-министр Италии Марио Драги покидает свой пост в связи с политическим кризисом в стране. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Стала известна причина отставки Марио Драги
Фото: РамблерРамблер

К решению об уходе со своего поста Драги подтолкнул отказ движения «Пяти звезд» участвовать в голосовании о доверии правительству премьер-министра. Данное поведение коалиции фактически означало выход партии из парламентского большинства.

Премьер Италии собирается в отставку

Во время Совета министров Драги прокомментировал произошедшее, сказав, что «большинство национального единства, которое поддерживало его правительство с момента его создания больше не существует» и «договор о доверии, лежащий в основе действий правительства, потерпел неудачу».

«Сегодняшнее голосование в парламенте — очень важный факт с политической точки зрения. В последние дни я прилагал максимум усилий, чтобы продолжить общее движение, даже пытался удовлетворить требования, которые мне были выдвинуты от политических сил. Как видно из сегодняшних дебатов и голосования в парламенте, этих усилий оказалось недостаточно», — сказал Драги.

Он отметил, что еще во время своей вступительной речи говорил, что «исполнительная власть сможет двигаться вперед только в том случае, если будет иметь четкую перспективу реализации правительственной программы», одобренную всеми партиями. И именно это сыграло ключевую роль в решении проблем последних месяцев, однако теперь данных условий «больше нет», добавил Драги. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что «не считает возможным продолжение своего правительства без "Пяти звезд", а также создание нового под его руководством без этой коалиции».

На данный момент Драги находится в Квиринале. Он должен встретиться с президентом Италии Серджо Матареллой и получить от него отставку.

В мире,Марио Драги,
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