Стала известна причина отставки Марио Драги

Во время Совета министров Драги прокомментировал произошедшее, сказав, что «большинство национального единства, которое поддерживало его правительство с момента его создания больше не существует» и «договор о доверии, лежащий в основе действий правительства, потерпел неудачу».

«Сегодняшнее голосование в парламенте — очень важный факт с политической точки зрения. В последние дни я прилагал максимум усилий, чтобы продолжить общее движение, даже пытался удовлетворить требования, которые мне были выдвинуты от политических сил. Как видно из сегодняшних дебатов и голосования в парламенте, этих усилий оказалось недостаточно», — сказал Драги.

Он отметил, что еще во время своей вступительной речи говорил, что «исполнительная власть сможет двигаться вперед только в том случае, если будет иметь четкую перспективу реализации правительственной программы», одобренную всеми партиями. И именно это сыграло ключевую роль в решении проблем последних месяцев, однако теперь данных условий «больше нет», добавил Драги. В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что «не считает возможным продолжение своего правительства без "Пяти звезд", а также создание нового под его руководством без этой коалиции».