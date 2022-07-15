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54 минуты назад

Глава МИД Италии заявил о поданной на блюде для Путина голове Драги

Lenta.ruиещё 4

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил опасения в связи с тем, что разногласия в правящей коалиции страны идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня болит сердце оттого, что в Москве вчера вечером поднимали тосты, [зампред Совета безопасности Дмитрий] Медведев радовался, потому что [президенту России Владимиру] ПутиПутину на серебряном блюде подали голову ДрагДраги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил он.

Речь о политическом кризисе в Италии, возникшем после того, как премьер-министр страны Марио Драги объявил об уходе в отставку в связи с голосованием в парламенте. Премьер заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики. Президент Италии Серджо Матарелла, впрочем, не принял отставку премьера.

В мире,Видео,Марио Драги,Владимир Путин,
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