Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил опасения в связи с тем, что разногласия в правящей коалиции страны идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Его слова приводит РИА Новости .

«У меня болит сердце оттого, что в Москве вчера вечером поднимали тосты, [зампред Совета безопасности Дмитрий] Медведев радовался, потому что [президенту России Владимиру] Пути Путину на серебряном блюде подали голову Драг Драги . Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил он.

Речь о политическом кризисе в Италии, возникшем после того, как премьер-министр страны Марио Драги объявил об уходе в отставку в связи с голосованием в парламенте. Премьер заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики. Президент Италии Серджо Матарелла, впрочем, не принял отставку премьера.