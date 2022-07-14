Белорусского журналиста осудили на 2,5 года за фото военной техники РФ

Суд в Брестской области признал фотокорреспондента Юрия Гонцаревича виновным по делу о содействии экстремистской деятельности и приговорил к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Из материалов дела следует, что он фотографировал находившуюся в республике российскую военную технику и отправлял снимки для публикации на ресурсах, которые признаны экстремистскими.