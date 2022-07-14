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1 час назад

Белорусскому журналисту суд назначил 2,5 года колонии за передачу снимков военной техники

ТАССиещё 1

Суд в Брестской области признал фотокорреспондента Юрия Гонцаревича виновным по делу о содействии экстремистской деятельности и приговорил к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Из материалов дела следует, что он фотографировал находившуюся в республике российскую военную технику и отправлял снимки для публикации на ресурсах, которые признаны экстремистскими.

Белорусского журналиста осудили на 2,5 года за фото военной техники РФ
Фото: соцсетисоцсети

Вице-президент российско-финской компании арестован по подозрению в госизмене.

"Журналиста Юрия Гоцаревича, который снимал и отправлял фото российской военной техники, осудили на 2,5 года колонии. Брестский областной суд признал его виновным в совершении преступления по п. 1 ст. 361-4 ("Содействие экстремистской деятельности") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в четверг в сообщении в Telegram-канале ликвидированной по решению суда Белорусской ассоциации журналистов.

Гонцаревич ранее работал фотокорреспондентом в белорусском еженедельнике Intex-press. Его задержали в конце апреля, а в начале мая предъявили обвинение в уголовном преступлении. Адвокат Гонцаревича уже заявил, что намерен обжаловать приговор.

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