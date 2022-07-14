Пока вы не уснули: обещание Трасс по Путину и действия России после спецоперации

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Глава МИД Британии пообещала «вести вперед свободный мир» против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, запуская свою избирательную кампанию, пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром помогать Украине и противостоять президенту России. Об этом пишет ТАСС.

«Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя [президенту России Владимиру] Путину и гарантируя, что Украина победит», - заверила Трасс.

The Hill: у Путина есть три варианта развития событий после СВО

После завершения специальной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три варианта развития ситуации. К такому выводу на страницах The Hill пришел профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления

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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что российские силы превосходят украинскую армию по количеству бронетехники, поэтому Киев не может начать контрнаступление. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Арестовича, украинской армии также не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин.

Володин и депутаты Госдумы посетили ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами посетил Луганскую Народную Республику, где выступил перед Народным советом и встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Думы.

"Состоялась рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Стали известны подробности новых санкций ЕС против России

Евросоюз планирует включить в список санкций 50 физических и юридических лиц из России в новом пакете санкций, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Новый пакет санкций Евросоюза против России планируется принять на следующей неделе, в него могут включить 50 физических и юридических лиц, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

ЕК обратилась к Литве из-за ситуации с транзитом в Калининград

Новые разъяснения и рекомендации по обеспечению транзита российских товаров через Литву не стали итогом переговоров Еврокомиссии (ЕК) с Россией. Об отсутствии влияния РФ на процесс разрешения торговых претензий между Брюсселем и Москвой заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Конечно, это совершенно неправда, что мы согласились вести переговоры с Россией о применении санкций. Литва реализует санкции, принятые на уровне ЕС. Мы полностью поддерживаем Литву, у нас общая цель — применять жесткие санкции, которые имеют большое влияние на экономику России», — прокомментировала Спинант.

ВОЗ снова объявила ковидную тревогу: стоит ли бояться

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. По его словам, подварианты штамма "омикрон" вызывают новые волны госпитализаций и смертей по всему миру, сообщает "Коммерсантъ".

Гебрейесус призвал власти государств принять меры против распространения болезни — в частности, использовать маски. Издание NEWS.ru попыталось выяснить, действительно ли реальна угроза.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию переносится в Финляндию

Российский этап Гран-при по фигурному катанию переносится в финский город Эспоо. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Международный союз конькобежцев также подчеркнул, что отстранение Российских и Белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой ISU пока останется в силе.

Премьер Эстонии объявила об отставке

Утром в четверг, 14 июля, премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально объявила об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает ERR.

Вместе с Каллас в отставку уйдет все правительство.

Макрон: Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить украинский кризис

Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине, не вмешиваясь в него, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью TF1 и France 2.