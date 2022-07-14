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45 минут назад

Британцев призвали экономить воду

Елена Прошина

Британский поставщик питьевой воды South East Water призывает граждан Великобритании экономить воду. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

Британцев призвали экономить воду
Фото: ReutersReuters

В заявлении компании говорится, что из-за жары потребление в регионе достигло рекордных показателей. Это привело к перегрузке водопроводной сети.

Кроме того, по словам компании существует реальная угроза дефицита питьевой воды, которая может произойти в ближайшем будущем. В связи с этим South East Water рекомендует британцам отказаться от шлангов для полива растений, а также «принимать более короткий по времени душ и использовать стиральную и посудомоечную машины только при их полном заполнении».

Напомним, что в этом месяце на Европу обрушилась волна аномальной жары. Текущая засуха может стать рекордной за последние 92 года.

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