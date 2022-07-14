Британцев призвали экономить воду

Кроме того, по словам компании существует реальная угроза дефицита питьевой воды, которая может произойти в ближайшем будущем. В связи с этим South East Water рекомендует британцам отказаться от шлангов для полива растений, а также «принимать более короткий по времени душ и использовать стиральную и посудомоечную машины только при их полном заполнении».