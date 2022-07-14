Жителям Нью-Йорка рассказали, как вести себя при ядерной атаке

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал социальный ролик, в котором рассказывается, как выжить в случае ядерной атаки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Reuters.

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В департаменте отметили, что прямой угрозы ядерного удара по Нью-Йорку нет, но проинформировать население о способах защиты важно.

В ролике говорится, что в случае ядерной атаки людям следует укрыться внутри зданий, держась подальше от окон, и оставаться там, чтобы меньше подвергаться риску радиоактивного заражения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что федеральные власти не имеют отношения к созданию этого видео, и он не верит, что причиной для съемок ролика стали сведения, полученные разведкой.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс похвалил своих подчиненных за то, что они работают с опережением событий. Он не считает такие действия городских властей паникерскими.