В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
12 минут назад

Жителям Нью-Йорка рассказали, как вести себя при ядерной атаке

Мария Иванова

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал социальный ролик, в котором рассказывается, как выжить в случае ядерной атаки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Reuters.

Жителям Нью-Йорка рассказали, как вести себя при ядерной атаке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В департаменте отметили, что прямой угрозы ядерного удара по Нью-Йорку нет, но проинформировать население о способах защиты важно.

В ролике говорится, что в случае ядерной атаки людям следует укрыться внутри зданий, держась подальше от окон, и оставаться там, чтобы меньше подвергаться риску радиоактивного заражения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что федеральные власти не имеют отношения к созданию этого видео, и он не верит, что причиной для съемок ролика стали сведения, полученные разведкой.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс похвалил своих подчиненных за то, что они работают с опережением событий. Он не считает такие действия городских властей паникерскими.

Видео было опубликовано на фоне беспокойства относительно возможного применения ядерного оружия, связанного с реакцией Запада на российскую спецоперацию на Украине, говорится в материале.

В мире,Джейк Салливан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители