В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
41 минуту назад

Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому решение конфликта на Украине

Газета.Ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому свое видение путей решения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Brasil.

Президент Бразилии предложит Зеленскому решение конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я выскажу ему свое мнение. Решение этой ситуации. Я знаю каким образом можно ее решить. Но заранее говорить не буду», — сказал Болсонару.

Ранее сообщалось, что Бразилия готова сотрудничать с США для разрешения украинского кризиса, объявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, он надеется на скорейшее урегулирование ситуации.

8 июля Болсонару заявлял, что западные государства не смогли достичь желаемого результата с помощь введения ограничительных мер в отношении России, которые последовали в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине. По его словам, вместо этого США и страны Европы столкнулись с ростом инфляции и проблем внутри своих государств.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители