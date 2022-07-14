Президент Бразилии предложит Зеленскому решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен предложить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому свое видение путей решения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Brasil.

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«Я выскажу ему свое мнение. Решение этой ситуации. Я знаю каким образом можно ее решить. Но заранее говорить не буду», — сказал Болсонару.

Ранее сообщалось, что Бразилия готова сотрудничать с США для разрешения украинского кризиса, объявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, он надеется на скорейшее урегулирование ситуации.