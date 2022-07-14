Украина и Латвия готовят соглашение о конфискации собственности России

По данным ведомства, о решении на форуме в Риге сообщили министры юстиции Латвии и Украины Янис Борданс и Денис Малюська. Последний в своей речи заявил, что главным препятствием на пути конфискации золотовалютных резервов России, хранящихся за рубежом, был принцип иммунитета госсобственности, но им удалось найти способ преодолеть его. Сделать это Киев и Рига рассчитывают путем заключения «соответствующего многостороннего соглашения или ряда двухсторонних», добавил Малюська.