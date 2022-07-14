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47 минут назад

Власти Украины и Латвии готовят соглашение о конфискации собственности России

Елена Прошина

Киев и Рига приступили к работе над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом.

Украина и Латвия готовят соглашение о конфискации собственности России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на социальную сеть Министерства юстиции Украины.

По данным ведомства, о решении на форуме в Риге сообщили министры юстиции Латвии и Украины Янис Борданс и Денис Малюська. Последний в своей речи заявил, что главным препятствием на пути конфискации золотовалютных резервов России, хранящихся за рубежом, был принцип иммунитета госсобственности, но им удалось найти способ преодолеть его. Сделать это Киев и Рига рассчитывают путем заключения «соответствующего многостороннего соглашения или ряда двухсторонних», добавил Малюська.

«Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы начинаем разработку такого документа», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфискацию имущества граждан РФ на Западе крахом святости частной собственности и частного бизнеса.

В мире,Денис Малюська,Дмитрий Песков,
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